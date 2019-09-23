Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Makedonya’da bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi; Ekim ayı sonuna kadar üniversiteye kayıt yaptırma imkânı sunduğunu açıkladı. Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olan Uluslararası Balkan Üniversitesi; YÖK kitapçığında yer alan sayılı yurtdışı üniversitelerden biri olduğundan güvenilir bir tercih olarak ön plana çıkıyor.

Üniversite yerleştirme döneminin sonuna gelindi… Büyük oranda öğrenci Türkiye’de bir üniversiteye yerleştirilirken, bir kısmı yerleşmeye hak kazanamadı. Türkiye’de bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için bir fırsat kapısı Kuzey Makedonya’dan aralandı. Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olan Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye’deki öğrencilerin Ekim ayına kadar kayıt yaptırabileceğini açıkladı. Konu hakkında konuşan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem “Kuzey Makedonya’nın en iyi üniversitesi olarak Türkiye’deki öğrenciler için kayıt tarihlerimizi uzatma kararı aldık. YÖK tercih kitapçığındaki sayılı yurtdışı üniversite olma özelliğimiz ile öğrencilerin Türkiye’ye döndükten sonra denklik alma konusunda herhangi bir sıkıntıları olmayacaktır. Avrupa standartlarına yakışır kalitedeki eğitim anlayışımız ile her yıl yüzlerce öğrenciyi mezun ediyoruz. Açtığımız bölümler ile gençlerin gelecekte severek yapacakları meslekler kazanmalarını hedefliyoruz” dedi.

Türk Öğrenciler İçin Mühendislik ve Mimarlık En Cazip Bölümler:

Uluslararası Bakan Üniversitesi’nde gençler; Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Bankacılık ve Finans, İşletme, Mimarlık, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk, İdari Hukuk, Psikoloji, Siyasi Bilimler, Klinik Psikolojisi, Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve İletişim, Grafik Tasarım, Sanat Tasarım, Moda Tasarım gibi bölümlerden %100 İngilizce eğitim alabiliyor. Öğrenciler bu sayede üniversiteden ana dil seviyesinde İngilizce öğrenerek mezun olabiliyor. Bu öğrencilere dünyanın her yerinde yüksek lisans ve doktora yapabilme fırsatını veriyor.

Geleceğini şekillendirmek isteyen öğrenciler için önümüzdeki süreçte çok daha fazla bölüm açarak, günümüz mesleklerinin önde gelen isimlerini yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Rektör Erdem; Türkiye’deki öğrencilerin en çok mühendislik, mimarlık, psikoloji ve hukuk bölümlerini tercih ettiklerini söyledi. Erdem Türkiye’deki öğrencilerin bu tercihlerinin altında bir meslek sahibi olarak üniversiteden mezun olma isteği olduğunu belirtti.

Kültürel Yakınlık Kuzey Makedonya’yı Tercih Etme Sebebi:

Yurtdışı eğitim alternatifleri değerlendirilirken incelenmesi gereken en önemli konulardan biri ülke seçimidir… Öğrencinin ülkeye adapte olabilmesi başarılı bir eğitim hayatı geçirmesinin anahtarı. Aynı zamanda öğrencilerin güvenliklerinden endişe duymayacakları bir lokasyon seçimi ebeveynlerin huzurunu güvenceye alır. Bu konuda konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem; yurtdışında eğitimin aileler ve gençler için düşündürücü noktaları olduğunu belirtti. Erdem; gençlerin yurtdışında eğitim alırken en çok gittikleri ülkeye adapte olmada zorluk çektiğini belirtti. Amerika, İngiltere gibi Türk kültürüne uzak ülkelerde Türk gençlerinin adaptasyon zorluğu çektiğini gözlemlediklerini söyleyen Prof. Erdem; Balkanlar gibi tarihi bağlantılar sahip olunan ülkelerin Türk gençleri için en iyi lokasyon olduğunu sözlerine ekledi.

Rektör; Türkiye ile güçlü bağları olan Makedon halkının özellikle Türkiye’den gelen gençlere çok sıcak davrandıklarını ve ailenin bir parçası olarak gördüklerini belirterek; iki halk arasındaki örf, adet ve geleneklerinin benzer olmasının, ailelerin çocuklarını güvenle Kuzey Makedonya’ya göndermelerini sağladığını söyledi. Rektör Erdem “Güçlü bağları olan iki halkın ortak köklere sahip olması ailelerin içini rahatlatırken, pek çok aile kayıt için geldikleri Kuzey Makedonya’nın kültürel benzerliklerini gördükten sonra Türkiye’ye mutlu bir şekilde dönüyorlar. Çocuklarını güvenli ellere teslim ettiklerinden emin oluyorlar” dedi.