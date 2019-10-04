Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediye’sinin iş birliği ile bu sene 5'incisi düzenlenen '21'nci yüzyılda Felsefe' adlı seminer Caddebostan Kültür Merkez’inde gerçekleşti. Seminerde 20 ve 21'inci yüzyılda nelerin değiştiğine dair bilgiler aktaran Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz. Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var" dedi.

"Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"

Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana olmadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var. Hele ki bu felsefe bilgisi ise son derece önemlidir. Hepimizin de bildiği gibi felsefe dediğimizde en çok anlaşılması gereken felsefenin bir düşünme biçimi olduğu ve bir bilgilenme ortamı olduğudur. Aynı zamanda bir yaşama ortamı da bize sunuyor. Toplumla buluşmak üzere de yerel yönetimlerle işbirliği yapıyoruz. Kadıköy Belediyesi ile bizim uzun yıllara dayalı bir işbirliğimiz var. Bu sene beşinci yılımızdayız. Bu anlamda ve her sene farklı bir konuyu gündemimize alıyoruz bu konu üzerinde uzmanca çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim amacımız felsefe bağlamıyla düşünen insanlarımız buluşturmak"

Konuşmasına devam eden Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Bizim müdavimlerimiz, yıllardır bu çalışmaları izleyen kişiler ve çok yararlananlar var. Bu çalışmaları izledikten sonra felsefe okumaya karar verenler var. Biliyorsunuz ileri yaş gruplarına bazı üniversitelerimizde ve her lise mezunlarına açık olan açık öğretim anlayışıyla, uzaktan eğitim anlayışıyla programlar yapılıyor. Felsefede de böyle çalışmalar var. Bu sene bizim konumuz ‘21'inci yüzyılda Felsefe’ çünkü 21'inci yüzyıl birçok değişikliği içinde barındıran bir yüzyıl. 20 den 21’e neler aktarıldı neler geçti şeklinde bugün ben ilk çalışmayı yapacağım. Bölümümüzün öğretim üyeleri de bu çalışmada yer alacaklar. Bizim bütün amacımız bilgi dallarının, bilgilerin temelinde olan sorularla da uğraşan felsefe bağlamıyla düşünen insanlarımızı buluşturmak. Böyle bir amacımız var ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Uğur Çetin