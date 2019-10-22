Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk’un fedakâr öğretmeni aradığı anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde Bakan Selçuk ile beden eğitimi öğretmeni Yılmaz arasındaki samimi diyalog dikkat çekti.

Öte yandan Selçuk, Ankara’da 2023 Eğitim Vizyonu’nun en önemli hedeflerinden “e-Portfolyo” projesinin detaylarını anlattı. Selçuk “Çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturduk. Bu hizmet çocuklarımızın eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yapmış olduğu çalışmalara ulaşmamıza ve çalışmaları değerlendirmemize süreklilik sağlayan bir imkân tanıyacaktır. e-Portfolyo, bütün öğretim kademeleri düzeyinde çocukların kendini tanıyarak kariyer profili oluşturmasına yardımcı olacak” dedi.