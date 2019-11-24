Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Mehmet Gedik Ortaokulunda 7 yıldır görev yapan İngilizce öğretmeni Baştürk, geliştirdiği Erasmus+ ve eTwinning projeleriyle öğrencilerinin farklı yabancı dillerle etkileşim

içinde olmasını sağlıyor. Baştürk “Derslerde farklı web araçlarını kullanarak öğrencilerin kâğıt, kalem, kitap ve defter dışında çeşitli eğitim materyalleriyle tanışmasını sağlıyorum” dedi. MEB’in Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında bugün Ankara’da ağırlanacak eğitimcilerden biri olan Baştürk “Okulumu temsil edecek olmam gurur verici” dedi.