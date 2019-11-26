Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Bazı küçük işler büyük paralar kazandırıyor. Hastane önünde en çok kazandıran iş eczane...

Okul önünde en çok kazandıran iş kırtasiye...

Üniversite önünde en çok kazandıran iş ise fotokopici...

Ülkemizdeki üniversitelerde 7 milyon 740 bin 502 öğrenci eğitim alıyor. Bu üniversitelerin karşısında ya da fakülte içinde mutlaka bir fotokopici yer alır. Özelikle final ve vize dönemi kartele dönüşen bu fotokopiciler modern zamanların İskenderiye Kütüphanesi gibi çalışıyor ve âdeta para basıyorlar. Veri analizi yapan danışmanlık şirketi Maptriks’in araştırmasına göre Türkiye’de dört senelik öğrenim veren toplam 9.725 fakültede yaklaşık 13.628 adet fotokopici bulunuyor. 13.628 fotokopicide de yine tahminî olarak yaklaşık olarak 25.042 kişi çalışıyor.

Dünyada üniversiteler içerisinde ticari birim olarak fotokopicilik çok yaygın değil. Genel eğilim kütüphanelerde bulunan tarayıcılardan ve fotokopi makinelerinden bu ihtiyaç karşılanıyor. Türkiye’de bu sektör ise görünmeyen devasa bir kazanç kapısı... Dört senelik öğrenim programlarına kayıtlı bir öğrenci için eğitim boyu fotokopi maliyeti ülkemizde tahminî olarak yaklaşık olarak 600-1.000 TL... Dört yıllık mimarlık, endüstriyel tasarım, şehir planlama, tasarım vb. bölümlerde okuyan öğrenciler için ise ortalama 1.500-2.500 TL.

NOTU HOCA BIRAKIYOR!

Yayıncılar kitaplardaki notların fotokopi ile çoğaltılmasına karşı çıksa da öğrenciler ve fotokopi dükkânı sahipleri bu durumdan oldukça mutlu... Görüştüğümüz öğrenciler fotokopiye başvurmayı genellikle ekonomik sebeplerle açıklıyor. Üniversite öğrencisi Murat Başak “Hocalarımız ders notlarını genellikle fotokopiciye kendisi veriyor. Biz ise gidip oradan alıyoruz. Not aldığım fotokopici her derse bir numara vermiş. Sıra beklemeden dersin numarasını söyleyip notlarımı alıyorum. Kitap almama gerek kalmıyor. Param cepte kalıyor” dedi. Son sınıf öğrencisi Kübra Boz “Fotokopici deyip geçmeyin onlar velinimet. Öğrencinin bütçesi belli ve fotokopiler bize daha maliyetli geliyor. Fakültemizdeki fotokopici, derslerin konularına bazı öğrencilerden daha çok hâkim. Onlardan aldığım notlarla birçok dersi geçtim” diye konuştu.

‘KATKI SAĞLIYORUZ’

Bir kitaptan fotokopi çekip çoğaltmak aslında suç ama bu işi yapan isimler bunun yanlış olmadığını savunuyor. Bir araya geldiğimiz fotokopiciler kitapları çoğaltıp satma gibi bir girişimleri olmadığını söyleyerek sadece içinden bir bölümünün, öğrencinin eğitimi ve öğretime katkı sağlamak amacıyla yaptıklarını belirtiyor. Fotokopiciler durumun kanuni bir zemine oturtulması için de yetkililerden yardım istiyor.

OKUDUK DA NE OLDU, FOTOKOPİCİLER ZENGİN OLDU...

Üniversite öğrencileri kendi aralarında fotokopi esprileri bile yapıyor. İşte onlardan birkaçı:

∂ Not tutmuyoruz da ne oluyor, fotokopiciler zengin oluyor.

∂ Final ve vizelere benim yerime fotokopici girse net daha yüksek puan alır.

∂ Üniversite okumak yerine onun önünde fotokopici dükkânı açın daha fazla para kazanırsınız.

∂ Sınav konularına bizden daha çok hâkim olan fotokopiciler, fotokopicilerimiz...

∂ Verdiğim fotokopi parası aldığım notu karşılamıyor.

∂ Vize ve finaller başladığına göre Dünya Fotokopiciler Günü kutlu olsun.