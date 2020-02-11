Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Millî Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) yeni dönem tanıtımı gerçekleştirildi. “Eğitimde Fırsat Adaleti” sloganıyla tümüyle yenilenen EBA’nın içeriği, etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalarla güncellendi. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle yeni EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve bir milyon öğretmenle velilerin kullanımına açıldı.

Yeni EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden 1.600’den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunuyor.

Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan yeni EBA’da, kişiselleştirilmiş öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz seçeneği de bulunuyor. Yeni EBA ile öğrenciler, yaklaşan sınav ve etkinlikleri görebilecek, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabilecek. Sistem ayrıca oyunlaştırma ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hâle getiriyor.



SELÇUK: HAYALLERİMDEN BİRİYDİ

EBA’nın tanıtım toplantısında konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: 2023 Eğitim Vizyonu’nda ısrarla vurguladığımız, okullar arası fırsat adaletini sağlama konusu çok önemli. İşin özeti ‘Eğitimde fırsat adaleti.’ Benim fırsatım yok, öğretmenim yok, mekânım yok diye bir şey yok. Artık isteyen her öğrencinin eğitime ulaşmasıyla ilgili alt yapıyı kurduk. Benim hayallerimden bir tanesiydi. Bütün derslerin video kütüphanesi oluşturuldu. Bir öğrencimiz bir soruyu yapamazsa sistem, öğrencinin çözemediği soru için ‘Senin bu konuda eksiğin var’ diyerek direkt olarak konu anlatımına başlıyor. Nerede olurlarsa olsunlar kitaplarının kare kodlarından, cep telefonlarına okutarak ilgili araştırmalarını yapabilecekler. Bu da önemli bir yenilik. Erişimin her yerde olması bakımından bize imkân sağlıyor.



Türkiye’nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB’ye kadar ücretsiz erişim imkânı bulunuyor.