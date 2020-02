Türkiye Gazetesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin akademik becerilerini ölçmek için her üç yılda bir yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2018 raporuna göre Türkiye'nin matematik okuryazarlığı oranı 2015'ten bu yana yüzde 14,7 artarak yüzde 64'e ulaştı. 79 ülkeden 600 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada Türk öğrenciler, matematik okuryazarlığında 8 basamak atlayarak 42'nci sıraya yükseldi. Türkiye'nin ortalama matematik puanı ise 34 puan artarak 454'e ulaştı. Matematik alanında elde edilen bu puan, Türkiye'nin PISA uygulamalarında elde ettiği en yüksek puan olarak kayıtlara geçti. Eğitimciler, ülkenin matematik alanında gösterdiği bu gelişmede her geçen gün yaygınlaşan online eğitim videolarının büyük pay sahibi olduğunu belirtiyor.

"Online videolar eğitimde fırsat eşitliği sağlıyor"

Online eğitim videolarının zaman ve mekan sınırını ortadan kaldırarak öğrenme sürecini kolaylaştırdığına değinen Youtube'de matematik üzerine yayınlar yapan eğitimci Abdül Aziz Gürbüz, "Matematik, ülkemizde pek çok öğrencinin zorlandığı bir alan olarak görülüyor. Bu önyargının kırılması için ise matematik ve analitik düşünmenin öğrenilmesi gerekiyor. Bu noktada pratik yapmak matematik mantığının kavranması açısından oldukça önemli. Ne varki, her öğrenci eşit şartlarda eğitim görmediği gibi pratik yapmak için de özel ders almaya veya etüt merkezlerine gitmeye imkan bulamıyor. Online eğitim videoları, eğitimcilerin büyükşehirlerden köylere, Türkiye'nin her bölgesine ulaşmasına olanak tanıyor. Böylece hem eğitimde fırsat eşitliği sağlanıyor hem de matematik pratiği her öğrenci için erişilebilir hale geliyor." dedi.

"Matematik günlük hayatta ne işimize yarayacak” sorusunun cevabı değişiyor"

Matematik okuryazarlığındaki artışın devam etmesi için yeni araç ve yöntemlere fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Gürbüz, "İçinde bulunduğumuz çağa uygun olarak matematikte en sık karşılaştığımız "Günlük hayatta ne işimize yarayacak?" sorusunun cevabı da değişiyor. Teknoloji ilerliyor, uygulama alanları farklılaşıyor, matematik farklı dünyaların kapılarını da açmaya başlıyor. Hal böyle olunca her alan gibi matematiğin de teknoloji çağına ve yeni nesil öğrencilere uygun olarak işlenmesi şart oluyor. Verilen örneklerin yeni neslin algısıyla uyumlu olması, matematikte dijital kaynakların yaygınlaştırılması ve dijital mecraların birer etüt ortamı olarak değerlendirilmesi gibi yaklaşımlar büyük avantaj sağlıyor." şeklinde konuştu.