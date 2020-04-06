Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA-KAYSERİ İHA

Söz konusu gençler, sokağa çıkamadığı için üretime devam edemeyecek. Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri “Bu süreçte okullarda öğrenciler çalışmayacak. Sadece öğretmenler ve usta öğreticiler üretime devam edecek” dedi. Konuyla ilgili konuşan Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ise “Mesela sadece Kayseri’deki iki lise, yedi şehrimizin dezenfektan ihtiyacını karşılıyor. Bu öğrencilerimizin çalışmalarının sağlanması yönünde gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

