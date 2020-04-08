Tokyo’daki üniversite, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrim içi bir törenle mezun etti. Törende vazifeli dört öğrencinin kontrol ettiği robotlara, mezun olacak öğrenciler Zoom isimli video konferans programıyla uzaktan bağlandı. Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı. Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkânı da buldu.
Öğrenciler çevrim içi törenle mezun oldu
08.04.2020 - 03:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 03:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya’da Business Breakthrough Üniversitesi, salgın sebebiyle mezuniyet törenine katılamayan öğrencileri için teknolojiyi kullanarak çözüm buldu.
Etiketler : online eğitim,uzaktan eğitim,mezuniyet,
694717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/694717.aspx
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