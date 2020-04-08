Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo’daki üniversite, Japon bir firma tarafından geliştirilen robotlar aracılığıyla, öğrencilerini çevrim içi bir törenle mezun etti. Törende vazifeli dört öğrencinin kontrol ettiği robotlara, mezun olacak öğrenciler Zoom isimli video konferans programıyla uzaktan bağlandı. Robotun yüz kısmındaki tablet üzerinde görüntüleri yer alan öğrenciler, mezuniyet elbisesi giydirilmiş robotlar aracılığıyla sırasıyla üniversite yetkililerinden diplomalarını aldı. Öğrenciler bu sayede aktif bir şekilde yetkililerle iletişim kurma imkânı da buldu.