Mahmut Özay - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 34 gün kaldı... YKS tarihlerinde güncellenmenin ardından öğrenciler çalışmalarını hızlandırdı. Adayları uyaran uzmanlar bayramda da aynı hızın devam edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Sosyal medyaya ara vermeyi, deneme çözerken süre tutmayı ve aile büyükleriyle telefon konuşmalarının ders molalarında yapılmasını isteyen uzmanlar, olumsuzluklara odaklanmak yerine kalan günler için doğru planlamayı tavsiye ediyor.



MORAL BOZMAYI BIRAKIN

"Ajanda yapıp o gün yapacaklarınızı mutlaka bitirin" diyen eğitimci Nevin Çiftel şöyle konuştu: Rasyonel davranın, ‘Ben masanın başına geçip bir türlü çalışamıyorum’ demek kolay. Düşünce, düşünceyle kovulmaz, önce olumlu düşüneyim demeye gerek yok, hızla eyleme geçin. Her gün yeni imtihan süresini dikkate alarak bir deneme sınavı çözün. Bardağın boş kısmına bakıp moral bozmayın, bunun kimseye faydası yok. Sınava odaklanın ve hedefinizden vazgeçmeyin. Kendinizden her gün aynı verimliliği beklemeyin, gerçekçi olun ama ajanda yapıp o gün yapacaklarınızı mutlaka bitirin. Şu andan itibaren olabildiğince çok soru çözün.



BOŞ VE YANLIŞLARA DÖNÜN

"Her bir denemeden sonra boş ve yanlış sorulara dönülmeli" uyarısında bulunan Eğitimci Sibel İzgiman şunları söyledi: Deneme sınav sonuçları sadece puan açısından değerlendirilmemeli. Her bir denemeden sonra boş ve yanlış sorulara dönülmeli. Hangi konu ve kazanımlardan olduğu tespit edilmeli, soru tipiyle ilgili analiz yapılmalı, buna göre yeni bir çalışma stratejisi belirlenmeli. Her bir deneme sınavının başarıda bir yol gösterici olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin pek çoğu çalışmayı, sınavlara hazırlanmayı, soru çözmeyi, öğrenmeye yönelik sorumluluklarını erteliyor. Erteleme davranışını etkileyen düşük motivasyon, kaygı, kendine inanmama, mükemmeliyetçilik ve düşük öz denetim gibi pek çok değişken karşımıza çıkıyor. Sınavın yeniden değişimi, öğrencilerimizin yeniden zaman ve çalışma planı yapmalarını gerektiriyor.