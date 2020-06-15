Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı Mert Şener, Eski Millî Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ile 'Eğitim Sanal Konferansı' düzenledi. Konferansta konuşan eski Bakan İsmet Yılmaz, dünya çapında yaşanan Covid-19 salgınının hiçbir sektörü etkilemeyeceğini söylemenin doğru bir değerlendirme olmayacağını belirterek “Öyle ya da böyle belli derecede her sektörü etkiler. Ancak savunma sanayide Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflere ulaşmasını engelleyemez. Çünkü ben iyi biliyorum ki Türkiye görünenin çok ötesinde bir kapasiteye sahip” dedi.

“EBA ALTERNATİF DEĞİL DESTEK”

Eğitim Bakanlığı’nın koronavirüs sürecinde kurduğu uzaktan eğitim sistemi EBA’ya da değinen Yılmaz şunları söyledi: EBA’nın alt yapısı çok önceden yapılmıştı. Ancak sadece belli öğretmenler ve öğrenciler girebiliyordu. Şimdi bir uzaktan eğitim sistemine geçti. Uzaktan eğitim asla yüzyüze eğitimin yerini tutamaz. O yüzden de EBA ile yapılan eğitim alternatif bir eğitim değil ara verilen eğitime destek olarak ifade ediliyor. Doğrusu da budur.