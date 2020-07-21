Ödülü alan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şöyle dedi: İhlas Koleji olarak eğitimle ilgili her konuda hazırız. Birçok okulda olmayan imkânlar bizde var. Dört yılda büyük başarılara imza attık. YKS Türkiye birinciliği, ilk 100’de 9 derece gibi başarılar bunlara örnek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz fen liselerinde %100, Anadolu liselerinde ise %91 oranında istedikleri bölümlere yerleşti. İHA
Bedri Yeltekin: Eğitim İhlas Koleji’nin işi
21.07.2020 - 02:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu sene 33’üncüsü düzenlenen Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ödüllerinde eğitim alanında “kalite” ödülü, İhlas Kolejine layık görüldü.
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719522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/719522.aspx
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