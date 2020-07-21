Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödülü alan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, şöyle dedi: İhlas Koleji olarak eğitimle ilgili her konuda hazırız. Birçok okulda olmayan imkânlar bizde var. Dört yılda büyük başarılara imza attık. YKS Türkiye birinciliği, ilk 100’de 9 derece gibi başarılar bunlara örnek. Önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimiz fen liselerinde %100, Anadolu liselerinde ise %91 oranında istedikleri bölümlere yerleşti. İHA