Topkaya “Bilinmezlik endişe ve kaosa sebep oluyor ama bilgi varsa risk de yönetiliyor. Mesela bu salgın için virüsü tanımanız, nasıl bulaştığını ve onu nasıl kontrol edeceğinizi bilmeniz insanı rahatlatan bir şey. Onun için pek çok kişi sağlık alanında iyi ve gerçek bilgiye ulaşabilmeyi önemsedi” dedi. Topkaya’ya göre bu durumun üniversite tercihlerinde tıp ve sağlık bilimleri konusunda adayların talebini artıracağı görüşünde.
Tıp fakültelerinde talepler artacak
28.07.2020 - 03:36 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya, pandemi ile birlikte sağlık eğitiminin öneminin anlaşıldığını ifade etti.
Etiketler : tıp fakültesi,
721113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/721113.aspx
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