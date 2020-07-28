Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Topkaya “Bilinmezlik endişe ve kaosa sebep oluyor ama bilgi varsa risk de yönetiliyor. Mesela bu salgın için virüsü tanımanız, nasıl bulaştığını ve onu nasıl kontrol edeceğinizi bilmeniz insanı rahatlatan bir şey. Onun için pek çok kişi sağlık alanında iyi ve gerçek bilgiye ulaşabilmeyi önemsedi” dedi. Topkaya’ya göre bu durumun üniversite tercihlerinde tıp ve sağlık bilimleri konusunda adayların talebini artıracağı görüşünde.