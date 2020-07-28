Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Kılavuz, yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak. Elbette kılavuzu yayınlayıp sahadan çekilmiyoruz. Desteklerimizi yoğun olarak gerçekleştireceğiz. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz” dedi.
Okulların temizliği için kılavuz hazırlandı
28.07.2020 - 03:40 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 03:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kılavuzu’ iş birliği protokolü imzalandı.
Etiketler : ziya selçuk,
721117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/721117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER