Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Kılavuz, yeni dönemde okullarımıza rehberlik edecek, hijyen ve enfeksiyon konularında okulların kurumsal sorumluluklarını yerine getirmesi için sağlıklı bir rehber olacak. Elbette kılavuzu yayınlayıp sahadan çekilmiyoruz. Desteklerimizi yoğun olarak gerçekleştireceğiz. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı çok yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz” dedi.