Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada konuşan Bakan Selçuk, eğitim öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra gelindiğini hatırlattı. Köy okullarıyla ilgili geçen yıldın itibaren yoğun bir çalışma olduğunu ifade eden Selçuk “Köy okullarımızın geliştirilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar sürüyor. Biliyorsunuz köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık. Bu bağlamda da bütün köy okullarımızın ilkokul ve ortaokullarının açılıyor olmasının sevinci içindeyiz” dedi. Öğrenciler için her ihtiyacın dikkate alındığının altını çizen Selçuk “Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili de kriterleri daha önce açıkladı. İllerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek” diye konuştu. Bakan Selçuk, evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma imkânı sınırlı olan çocuklar için ekip arkadaşları ile Türkiye’de bir ayda 13 bine yakın EBA Destek Merkezi oluşturulduklarını vurguladı.