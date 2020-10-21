Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise ve ortaokul ne zaman açılacak sorusuna cevap aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan merakları gideren bir açıklama yaptı. 5,6,7,9,10 ve 11.sınıflara okullar ne zaman açılacak, 5,6,7,9,10,11 sınıflar açılma tarihi MEB, MEB son dakika açıklaması, Lise ve ortaokul ne zaman açılacak 2020 soruları sıklıkla aratılanlar arasındaydı. Belli sınıflara okulların açılmasının ardından herkes 5,6,7,9,10,11 sınıflara okul ne zaman açılacak sorusunu sordu. İşte lise ve ortaokulların 2020 açılma tarihi...Son dakika Erdoğan açıklaması

Lise ve ortaokul ne zaman açılacak 2020? 5,6,7,9,10,11 sınıflara okulların açılma tarihi MEB

BAZI SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

2,3,4,8 VE 12.sınıflar 12 Ekim 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SON DAKİKA YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve yüz yüze eğitim ile ilgii bilgileri paylaştı.

5,6,7,9,10 VE 11.SINIFLARA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2020?



5,6,7,9,10,11 sınıflar açılma tarihi MEB sorusu cevap buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ardından okulların açılacağı tarih de netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.