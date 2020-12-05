Yediden yetmişe herkesin sevdiği oyuncak “Topaç”ın adını taşıyan kitap, öğrencilerin Türkçe öğrenirken “dinleme, okuma, konuşma ve yazma”dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlamak için alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı. “Topaç”ın içeriğinde hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunuyor. Bakan Ziya Selçuk “Çocuklarımızın ‘Topaç’ı keyifle okuyup etkinlikleri yapacaklarını umuyorum” dedi.
Dil becerileri için: TOPAÇ
05.12.2020 - 06:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dil becerilerini geliştirmek amacıyla bir e-Kitap hazırladı.
Etiketler : topaç,milli eğitim bakanlığı,
751074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/751074.aspx
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