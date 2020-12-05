Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yediden yetmişe herkesin sevdiği oyuncak “Topaç”ın adını taşıyan kitap, öğrencilerin Türkçe öğrenirken “dinleme, okuma, konuşma ve yazma”dan oluşan dört temel dil becerisinde daha başarılı olmalarını sağlamak için alanında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı. “Topaç”ın içeriğinde hikâye edici, bilgilendirici ve şiir gibi farklı türlerde 10 metin bulunuyor. Bakan Ziya Selçuk “Çocuklarımızın ‘Topaç’ı keyifle okuyup etkinlikleri yapacaklarını umuyorum” dedi.