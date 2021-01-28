Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Altınbaş Üniversitesi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak
28.01.2021 - 05:35 | Son Güncelleme: 28.01.2021 - 05:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi, 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını ilan etti.
Etiketler : Altınbaş Üniversitesi,
763296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/763296.aspx
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