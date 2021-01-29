Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirli bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.
Maltepe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor
29.01.2021 - 10:10 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 11 öğretim üyesi alınacak.
Etiketler : maltepe üniversitesi,
763593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/763593.aspx
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