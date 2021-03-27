Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eraslan şunları söyledi: Araştırmada en göze çarpan öğretmenlerin öğrencilerine duyduğu özlem. Türkiye'de her 10 öğretmenden 9'u öğrencilerini özlemiş. Bu araştırmada şunu da gördük; öğretmenlerin yeni okul dönemi için öncelik verdikleri alan, öğrencilerinin geçmiş öğrenme kayıplarını telafi etmek olarak görülüyor. Haklılar, OECD'nin araştırmasına göre bir yıllık öğrenme kaybı üç yıllık zarara yol açıyor. Bundan sona asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Normalleşme süreci oldu ve okulları açtık ama harita kırmızı oldu, yine kapanmaya gidebiliriz. Yine okullar kapanabilir. Artık evler okul, anne babalar öğretici konuma geçti. Çok çocuklu evlerde problemler oldu. Okulun ve öğretmenin değeri bu süreçte anlaşıldı.