Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.
İstanbul Gedik Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak
06.04.2021 - 12:59 | Son Güncelleme: 06.04.2021 - 12:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Gedik Üniversitesi,
780365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/780365.aspx
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