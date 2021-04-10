Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

IDC CIO Ödülleri 2021, “Future of Work - Borderless Organization (İşin Geleceği- Sınır Tanımayan Organizasyonlar)” kategorisinde, “Best Borderless Organization of The Year (Yılın En İyi Sınır Tanımayan Organizasyonu)” unvanı ile 1.lik ödülü İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine verildi. IDC CIO 2021 Ödülleri, öncü dijital dönüşüm girişimlerini hedef aldı. 7 ana dalda 14 kategoride 259 proje değerlendirildi. Seçkin üyelerden oluşan 154 kişilik bağımsız jüri, uzaktan eğitimdeki önderlik ve başarımızı bir kez daha tescilledi. Üstelik “Doğa’m Evimde” ile zirveye yerleşen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ödüle layık görülen tek eğitim kurumu oldu. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, bir kez daha ödüllendirilen “Doğa’m Evimde” platformu nedeniyle, CIO Hakan İnanır ve ekibini, emeği geçenleri kutladı. Özeren “Uzaktan eğitimde müfredatı bozmadık, bilakis zenginleştirdik. Doğa’m Evimde, eğitim sistemimizin tamamlayıcı unsurlarındandır. Proje temelli eğitim vizyonumuz, yarınımızı inşa edecek çocuklarımızın bilimsel gelişimine yöneliktir. Öte yandan dünyanın en büyük veri analizi ve 110 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir şirket ve seçkin bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmek de bizi ayrıca mutlu etti” dedi.