Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Okul öncesinden, yükseköğrenime kadar her alanda öğrenci ve eğitime destek verildi. 2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 10 milyar lirayken, 2021 yılında bu rakam 212 milyar liraya çıkarıldı. Bu sayede pandemi döneminde ihtiyaç hâline gelen uzaktan eğitimin karşılanması da daha kolay hâle geldi. Dünyada adından söz ettiren EBA uygulaması 2012 yılında kurulmuştu. Aktarılan kaynakla salgın sürecinde uzaktan eğitimin altyapısı genişletilirken, imkânı kısıtlı öğrencilerin de eğitime ulaşması sağlandı. Mobil ağlar aracılığıyla 8 GB’a kadar EBA’ya ücretsiz erişim sağlandı. 500 binden fazla da tablet dağıtılıp, 25 GB’a kadar internet kullanım hakkı verildi.

Okul sayısı yüzde 70’in üzerinde artarken, derslik sayısı da yaklaşık ikiye katlandı. Okullardaki laboratuvar sayısı 21 bin 849’dan 44 bin 463’e yükseldi. Öğrencilerin spor yapabilecekleri yaklaşık 7 bin alan okullara kazandırıldı. Öğretmen istihdamı da artış gösterdi. 2002’de yalnızca 516 bin olan öğretmenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

8 MİLYON ÜNİVERSİTELİ

Atılan adımlarda üniversiteler de unutulmadı. 2002’de 76 olan üniversite sayısı da 2021’de 207’e çıkarıldı. 2002’de 1,9 milyon üniversite öğrencisi bulunurken, bu sayı şu an 8 milyonu geçti. Üniversitelere ayrılan ödenek de 19 yılda 18 kat artırıldı. Yurt sayısı 190’dan 793’e yükseltilirken, yatak kapasitesi de 182 binden 703 bine çıkarıldı.

Okul öncesi eğitim yüzde 500 oranında artarken, okullaşma da büyük oranda yükseldi. İlköğretimde okullaşma yüzde 98, Ortaöğretimde yüzde 85, Yükseköğretimde ise yüzde 43’e çıktı.