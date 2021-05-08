Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak.
Mardin Artuklu Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
08.05.2021 - 10:24 | Son Güncelleme: 08.05.2021 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Mardin Artuklu Üniversitesi,
788617 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/788617.aspx
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