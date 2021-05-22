Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacak.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 3 araştırma ve öğretim görevlisi alacak
22.05.2021 - 10:06 | Son Güncelleme: 22.05.2021 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 3 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
790665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/790665.aspx
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