Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın yapılacak. Bir milyonu aşkın öğrenci, lise hayali kuruyor. Pandeminin gölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler, salgının getirdiği kaygının yanında sınav stresiyle de baş etmeye çalışıyor. Öğrencilerin aklından geçmekte olan ‘Ya yapamazsam, başaramazsam, arkadaşlarımdan geride kalırsam, aileme karşı mahcup duruma düşersem’ gibi düşünceler, kaygılarını daha da artırıyor. LGS’de son gün için önerilerini sıralayan uzmanlar ‘Sınav öncesi dijital ortamlardan ve sosyal medyadan tamamen uzaklaşın’ uyarısında bulunuyor.

‘ANDA KALMAK’ STRESİ AZALTIR

Sınava hazırlık sürecinde olduğu kadar sınav esnasındaki tutum ve davranışların da önemli olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Psikoloğu Saime Serpil Özgül uyardı: Kaygı sebeplerinin üst üste geldiği bu dönemde ve hatta hayatın olağan aktığı zamanlarda dahi kaygılarımızla başa çıkmanın en önemli yollarından biri ‘anda kalmak’ metodu. Hayatımızdaki stresi azaltan bir metot olan ‘anda kalmak’, bilinçli farkındalık olarak da kullanılıyor. O anda sadece sınava ve sorulara odaklanmalılar. An içinde yaptığınız işlere yoğunlaştığınızda mutlu olduğunuzu ve başarılı olmaya daha yakın olduğunuzu göreceksiniz.

ÇABASINI TAKDİR EDİN

Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak şunları söyledi: Sınava hazırlık sürecinde çocuğunuzun gerekli olan çabayı göstermediğini düşünüyorsanız, bu durumla ilgili eleştirilerinizi artık sınav sonrasına ertelemeniz gerekmektedir. Bu durum sınavdan sonra mutlaka konuşulmalıdır ama sınava birkaç saat kala değil. Sizin doğal ve rahat tavrınız çocuğunuza yansıyacaktır. ”Heyecanlanma!”, “Heyecanlanacak bir şey yok!” gibi cümleler çocuğunuzu rahatlatmak yerine tam tersine heyecanlanmasına yol açabilir. Bu yüzden sınav akşamı ve sabahını günlük hayat şartlarınızı değiştirmeden olabildiğince doğal ve “her zamanki” gibi geçirmeniz daha yararlı olacaktır. Sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu hissettiğinizde “Emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum” gibi sınava yönelik olumlu cümleler kullanabilirsiniz. Bu süreçte sonucu değil, çabasını takdir edin.

TELEFONLARA TEDBİR ALIN

Sınav öncesi “iyi dilek telefonları” için tedbir alın. Sınava bir gün kala yakın çevredeki birçok kişi; özellikle aile büyükleri, akrabalar iyi niyetle öğrencilere başarı dilemek amacıyla telefon etme ihtiyacı duymaktadır. Ancak iyi niyetle yapılan bu girişim genelde sınava girecek öğrencide ne yazık ki negatif bir etki oluşturuyor.

Sınavdan önceki gece normalde uyuduğu saatten daha erken yatmasına gerek yok. Uyuyamaması durumu da sizi endişelendirmesin. İdeal olan iyi alınmış bir uyku olsa da uykusuz geçen bir gecenin etkisi ertesi gün öğleden sonra saatlerinde ancak etkisini hissettirmeye başlar. Yani uykusuz sınava girmek düşünüldüğü kadar korkutucu sonuçlara yol açmaz.

GÖREVLİ SAYISI İKİ KAT ARTIRILDI

∂ Saat 09.00'da okulda olun

∂ Sınavda maske takmak mecburi

∂ Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak.

∂ Görevli sayısı 2019'a göre iki kat artırıldı. 350 bin kişi sahada...

∂ İmtihan 17 bin 793 okulda gerçekleştirilecek

∂ Sonuçlar 30 Haziran'da açıklanacak

174 BİN 160 KONTENJAN

LGS kapsamındaki merkezî sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.



