Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

BELGELER 'https://ais.osym.gov.tr' ADRESİNDE

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle sınav genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu bir genelge gönderildi. Genelgeye göre, 6 Haziran Pazar günü sınava girecek öğrenciler ile velileri, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. İşte son dakika haberin detayları...

ÖSYM açıkladı! DGS 11 Temmuz'da olacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) 11 Temmuz’da uygulanacağını duyurdu.