Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Selçuk, Keçiören ilçesinde “Ankara Anadolu Masal Evi”nin açılışında yaptığı konuşmada, bu projenin Türk kültüründe yer alan masalların aktarılması noktasında önemli olduğunu belirtti. Masal evleri sayesinde çocuklar ile gerçekçi ve sahici bir bağ kurulabildiğini kaydeden Selçuk, bu projeyle 300 binden fazla öğretmenin Anadolu ve Dede Korkut masallarıyla tanıştığını söyledi.

MASALSI BİR DÖNÜŞÜM

Selçuk, bu çerçevede öğretmenlerin masalları öğrenirken aslında kendi çocuklarına da masal anlatmaları ve masal tadında ders sunmaları için bir fırsat oluşturulduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı: Bütün bu sebeplere baktığımızda çocuklarımızın, öğretmenlerimizin masal evlerindeki duruşları, oturuşları, gülümsemeleri bambaşka bir duygu uyandırıyor bizde. Bu çalışmaları daha da büyüteceğiz ve tüm Türkiye’de masal evleriyle ilgili masalsı bir dönüşüm hayata geçireceğiz.

“Satın alma yok”

Bakan Ziya Selçuk, kardeşine ait hisselerin bulunduğu bir şirketin Millî Eğitim Bakanlığına 25 milyon TL satış yaptığına ilişkin iddialara cevap verdi. Bakan Selçuk “Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Millî Eğitim Bakanlığı iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır” ifadelerini kullandı

Ziya Selçuk: Öğretmenler salgında imdadımıza yetişti Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çanakkale’de atölye açılışı ve eğitim yatırımları temel atma törenine katıldı.