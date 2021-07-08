Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarınca açıklanan “62 bilim alanı sıralaması”na 31 üniversite ile giren Türkiye, bu sayı ile 90 ülke arasında 17. sıraya yerleşti. URAP’ın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2020-2021 yılı sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 62 farklı bilim alanına göre listelendi. Üniversiteler, bilim alanlarına göre üretilen makale ve atıflar dikkate alınarak, son 5 yılın akademik performansı üzerinden değerlendirildi. 90 farklı ülkenin üniversiteleri en az bir alan sıralamasında yer aldı. Çin’in 277 üniversitesi en az bir alan sıralamasında yer alırken ABD’nin en az bir sıralamaya giren üniversite sayısı 250’de kaldı. 62 alanın 15’inde Harvard Üniversitesi zirvede yer aldı. Türk üniversiteleri 62 alanın 24’ünde yer alabildi. En az 1 alan sıralamasında yer alan üniversitelerin sayısı geçen yıl 36 iken bu yıl 31 üniversite en az 1 alan sıralamasına girebildi. Türkiye, 31 üniversitesi ile 90 ülke arasında 17. sırada yer aldı. ANKARA

MEB 2021-2022 eğitim yılı takvimini açıkladı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı.