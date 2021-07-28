Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacak.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 11 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak
28.07.2021 - 12:02 | Son Güncelleme: 28.07.2021 - 12:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,
797959 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/797959.aspx
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