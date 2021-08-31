Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin belirlenen birimlerine, 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi ve 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanı alınacak.
İzmir Bakırçay Üniversitesi 15 araştırma görevlisi alacak
31.08.2021 - 15:07 | Son Güncelleme: 31.08.2021 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, 15 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : İzmir Bakırçay Üniversitesi,
801592 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/801592.aspx
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