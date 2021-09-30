Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik Birimlerine,2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak
30.09.2021 - 22:19 | Son Güncelleme: 30.09.2021 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü, 49 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,akademik kadro,ilan,
805071 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805071.aspx
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