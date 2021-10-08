Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacağını duyurdu.
Kapadokya Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
08.10.2021 - 15:34 | Son Güncelleme: 08.10.2021 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Kapadokya Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
805932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/805932.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER