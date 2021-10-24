Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacak
24.10.2021 - 17:40 | Son Güncelleme: 24.10.2021 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807674.aspx
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