Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Türk-Alman Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alıyor
25.10.2021 - 15:35 | Son Güncelleme: 25.10.2021 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
807765 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/807765.aspx
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