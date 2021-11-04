Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.
Bartın Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor
04.11.2021 - 16:00 | Son Güncelleme: 04.11.2021 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Bartın Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808858 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808858.aspx
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