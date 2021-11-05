Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Koç Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
05.11.2021 - 16:59 | Son Güncelleme: 05.11.2021 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
808952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/808952.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER