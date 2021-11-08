Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
08.11.2021 - 17:17 | Son Güncelleme: 08.11.2021 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
809284 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/809284.aspx
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