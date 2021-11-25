Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Atatürk Üniversitesi 20 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
25.11.2021 - 16:00 | Son Güncelleme: 25.11.2021 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Atatürk Üniversitesi 20 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
811266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811266.aspx
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