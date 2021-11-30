Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor
30.11.2021 - 16:47 | Son Güncelleme: 30.11.2021 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
811811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/811811.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER