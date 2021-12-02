Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nde belirtilen kriterler doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Necmettin Erbakan Üniversitesi 28 öğretim üyesi alıyor
02.12.2021 - 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2021 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
812064 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/812064.aspx
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