Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nde konuştu.

"Eğitime yönelik iş birliklerimizin ortak bir gelecek tasarımı için ülkelerimize verimli ve sağlam bir zemin hazırlayacağını öngörüyoruz" diyen Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı: Bu iş birliklerimizin yasal bir düzlemde ilerlemesi ve süreklilik arz etmesi için ülkelerimiz arasında ahdi bir zeminin oluşturulmasına her zaman öncelik vermekteyiz. Afrika Açılım Politikamızın yansıması olarak 40 Afrika ülkesi ile ülkemiz arasında hâlihazırda toplam 82 anlaşma imzalanmış olup 22 ülkeyle de müzakerelere devam edilmektedir. Eğitimde var olan eşitsizliklerin derinleşmesi bugün tüm dünyada eğitim sistemlerinin karşı karşıya olduğu en büyük tehlikelerden birini oluşturmaktadır. Biliyoruz ki Afrika ülkeleri de bu süreçten oldukça etkilendiler.

Okullarda üç boyutlu sanal eğitim başlıyor Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) araştırmacılar, öğrencilerin bir avatarla temsil edildiği ve üç boyutlu “metaverse” dünyasında, derslerin fiziksel gerçekliğe en yakın ortamda yapılabildiği “sanal okul” projesini geliştirdi.

Bakan Mahmut Özer: Eğitimde sözü olana 'buyur konuş' dedik Millî Eğitim Bakanlığının en yüksek danışma kurulu olan Millî Eğitim Şûrası, yedi yıldan sonra toplandı. Ana tema: Eğitimde fırsat eşitliği. Şûrada “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” olmak üzere üç ana konuda özel ihtisas komisyonu kuruldu.