Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Mersin Üniversitesi 17 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor
20.12.2021 - 15:46 | Son Güncelleme: 20.12.2021 - 15:48
Türkiye Gazetesi
Mersin Üniversitesi 17 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
814084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/814084.aspx
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