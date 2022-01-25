Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
İstanbul Gedik Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
25.01.2022 - 16:37 | Son Güncelleme: 25.01.2022 - 16:37
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
818358 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/818358.aspx
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