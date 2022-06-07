Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Özer'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. Sınavın sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın.

ÖĞRETMENLERE EK GÖSTERGE

60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak.

ATAMA TAKVİMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.

YARIYIL VE ARA TATİLLER

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.



2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramı ile birleştirdik.

İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMIYLA BİRLEŞTİ

(2022-2023 eğitim yılı) 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik."

Bakan Özer, yaz okulları başvuru tarihini açıkladı Milli Eğitim Bakanı Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının 15-18 Haziran'da alınacağını açıkladı.

Bakan Özer'den öğretmenlere müjde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da yaptığı konuşmada öğretmenlere seminerler haftasında izin verildiğini duyurdu.

Bakan Özer'den öğretmenlere izin açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1 Temmuz'da yaz tatiline girecek öğretmenler için sevindiren gelişmeyi açıkladı. Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nin açılışında konuşan Bakan Özer, öğretmenlere iki müjde verdi.