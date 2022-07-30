Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Uzmanlar, YKS’nin bir sıralama sınavı ve her senenin kendi içinde bir dinamiği olduğunu, tercih yaparken sıralamalara dikkat edilmesini tavsiye ediyor. Altınbaş Üniversitesi Orta Öğretime Destek Yönetmeni Seda Kahraman, tercihlerde ilk haftayı geride bırakırken önemli hususların altını çizdi. Seda Kahraman, yaklaşık 300 bin öncesi sıralamalarda büyük değişimlerin beklenmemesine rağmen 300 bin sonrası sıralamalarda ise artan kontenjanlardan dolayı daha büyük değişimler yaşanabileceğine işaret etti. Kahraman tercih yaparken bu yüzden oldukça dikkatli olunması gerektiğini hatırlatarak “Baraj sıralaması olan Tıp (50 bin), Hukuk (125 bin), Diş Hekimliği (80 bin), Eczacılık (100 bin), Mimarlık (250 bin), Mühendislik (300 bin), Öğretmenlik (300 bin) bölümlerde geçen seneki sıralamaların benzer olacağını öngörülebilir” dedi. Bu yıl fazladan 1 milyon 300 bin aday tercih yapacağını hatırlatan Seda Kahraman “Doğal olarak bu büyük rakam, daha önceden dolmayan kontenjanların dolmasına katkı sağlayacak. Adaylar, kontenjanı dolmayan bölümlere tercih listelerinde yer verebilirler ancak kesin yerleşebileceği düşüncesiyle hareket etmemeliler ve alternatifli bir liste hazırlamalılar” dedi.

Sıra dışı tercihle yüzde 40 burs Üç milyondan fazla üniversite adayının katıldığı YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler 5 Ağustos'a kadar sürecek tercihlere çevrildi.