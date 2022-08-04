Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca personel alınacaktır.

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