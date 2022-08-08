Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
-Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
Türk-Alman Üniversitesi 3 öğretim üyesi alıyor
08.08.2022 - 16:52 | Son Güncelleme: 08.08.2022 - 16:53
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
Etiketler : akademisyen,
893637 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/893637.aspx
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