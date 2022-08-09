Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
09.08.2022 - 15:41 | Son Güncelleme: 09.08.2022 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
894066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/894066.aspx
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