Daha çok okul, daha çok öğrenci! Taşımalı eğitimin kapsamı genişledi

Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre taşıma hizmetinden engelli öğrenciler de yararlanacak. Parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler de sisteme alınacak. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli sebeplerle eğitim hakkından mahrum kalması ihtimali bulunan ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarına devam eden öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam etmeleri için taşımalı eğitim sisteminin kapsamını genişletti.

Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre taşımalı sistem, öğrenci sayısı yetersizliği nedeniyle kapatılan, doğal afetler, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmedik olayların ortaya çıkması sonucu kullanılamayan, güçlendirmeye alınan veya yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen resmî okul veya kurumlar için geçerli olacak. Taşıma hizmetinden söz konusu yerleşim biriminde sürekli veya geçici ikamet eden öğrenciler, özel eğitim alan öğrenciler, yaygın eğitim kapsamında olan kursiyerler, bedensel, zihinsel engelli, birden fazla yetersizliği olan ve otizmli öğrenciler ile velileri yararlanabilecek.

KOMİSYON KURULACAK

Millî Eğitim Müdürlüklerinde öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini, taşıma hizmetinden faydalanacakları, taşıma merkezi okulları, taşıma hizmetinin sunulacağı okul servis araç sayısını, güzergâhlarını ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulacak öğrencileri belirlemek üzere planlama komisyonu kurulacak.

Komisyon, öğrencisi taşınacak veya kapsam dışı bırakılacak yerleşim birimlerini ve taşıma hizmetinden faydalanacakları tespit edecek. Ücretsiz öğle yemeği hizmeti sunulacak öğrencilerin sayısını taşıma merkezi okul bazında belirleyecek. Öğrencisi taşınan yerleşim yerinin taşıma merkezine uzaklığının en az 2, en fazla 30 kilometre mesafede olması şartı aranacak. Ancak can güvenliğinin olmaması, iklim koşulları ve coğrafi şartların elverişsiz olması gibi durumlarda 2 kilometreden az mesafeye de taşıma yapılabilecek.